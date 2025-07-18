Росія вдарила по Чугуєву: пошкоджено будинки, заклад освіти, є поранені

Російські окупанти зранку, 18 липня, завдали удар по Чугуєву. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Галину Мінаєву.

Мер додала, що профільні служби вже виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

"Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти", - пише Мінаєва.

Вона розповіла, що удар був приблизно о 04:40 по одному з жилих мікрорайонів міста.

Нічні обстріли РФ

Нагадаємо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Харківської області дрони. Зокрема, звуки вибухів лунали в Ізюмі.

Пізніше в Ізюмській МВА уточнили, що внаслідок влучання безпілотника в промисловій зоні в межах громади - виникла пожежа. Постраждалих немає.

Крім того, цієї ночі ворог щонайменше 9 "Шахедами" атакував Запорізький район. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі та відомо про 1 постраждалого.

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