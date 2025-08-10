У Чугуєві Харківської області чути вибухи на тлі атаки дронів

У Чугуївській громаді чути звуки вибухів. Район атакують російські ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Кореспонденти видання повідомили про серію вибухів у громаді.
Перший вибух було чути близько 01:11, другий - буквально за хвилину о 01:12, а третій - о 00:14.
Близько 01:00 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи російських ударних дронів з Бєлгородської області на північ Харківської області.
Додамо, що про загрозу атаки "Шахедів" повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він порадив жителям за можливості перебувати в укриттях.
Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Станом на 01:30 повітряні тривоги оголошені у Сумській, Полтавській, Харківській та частково - Дніпропетровській областях. Працюють сили ППО.
Вдень у суботу, 9 серпня, російський ударний дрон вдарив по магазину меблів у Харкові.