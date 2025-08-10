У Чугуєві Харківської області чути вибухи на тлі атаки дронів

Кореспонденти видання повідомили про серію вибухів у громаді.

Перший вибух було чути близько 01:11, другий - буквально за хвилину о 01:12, а третій - о 00:14.

Близько 01:00 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи російських ударних дронів з Бєлгородської області на північ Харківської області.

Додамо, що про загрозу атаки "Шахедів" повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він порадив жителям за можливості перебувати в укриттях.