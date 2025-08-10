В Чугуеве Харьковской области слышны взрывы на фоне атаки дронов

Корреспонденты издания сообщили о серии взрывов в общине.

Первый взрыв был слышен около 01:11, второй - буквально через минуту в 01:12, а третий - в 00:14.

Около 01:00 Воздушные силы ВСЕ сообщили о движении группы российских ударных дронов из Белгородской области на север Харьковской области.

Добавим, что об угрозе атаки "Шахедов" сообщил начальник Дергачивской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Он посоветовал жителям по возможности находиться в укрытиях.