У Чугуєві Харківської області чути вибухи на тлі атаки дронів

Чугуїв, Неділя 10 серпня 2025 01:23
У Чугуєві Харківської області чути вибухи на тлі атаки дронів Ілюстративне фото: російські безпілотники атакують Харківську область (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

У Чугуївській громаді чути звуки вибухів. Район атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Кореспонденти видання повідомили про серію вибухів у громаді.

Перший вибух було чути близько 01:11, другий - буквально за хвилину о 01:12, а третій - о 00:14.

Близько 01:00 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи російських ударних дронів з Бєлгородської області на північ Харківської області.

Додамо, що про загрозу атаки "Шахедів" повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він порадив жителям за можливості перебувати в укриттях.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Станом на 01:30 повітряні тривоги оголошені у Сумській, Полтавській, Харківській та частково - Дніпропетровській областях. Працюють сили ППО.

Вдень у суботу, 9 серпня, російський ударний дрон вдарив по магазину меблів у Харкові.

