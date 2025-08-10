В Чугуеве Харьковской области слышны взрывы на фоне атаки дронов
В Чугуевской громаде слышны звуки взрывов. Район атакуют российские ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Корреспонденты издания сообщили о серии взрывов в общине.
Первый взрыв был слышен около 01:11, второй - буквально через минуту в 01:12, а третий - в 00:14.
Около 01:00 Воздушные силы ВСЕ сообщили о движении группы российских ударных дронов из Белгородской области на север Харьковской области.
Добавим, что об угрозе атаки "Шахедов" сообщил начальник Дергачивской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Он посоветовал жителям по возможности находиться в укрытиях.
Напомним, этой ночью российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
По состоянию на 01:30, воздушные тревоги были объявлены в Сумской, Полтавской, Харьковской и частично - Днепропетровской областях. Работают силы ПВО.
Днем в субботу, 9 августа, российский ударный дрон ударил по мебельному магазину в Харькове.