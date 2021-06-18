"Чтобы не было предательства": Лукашенко обратился к послам перед отправкой "на чужбину"

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назначил 18 июня послов в Иран, Монголию и на Кубу. При этом он призвал их убедиться перед отправкой за пределы страны в том, что они "безоговорочно" поддерживают режим.

"Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что среди бывших белорусских послов были те, кто не поддержал его.

"Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы", - добавил Лукашенко.

Белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии.

Чрезвычайныйи Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский улетит руководить белорусским посольством на Кубе.

Лукашенко также согласовал назначение Дмитрия Емельянова генеральным консулом Беларуси в Чунцине (Китай).