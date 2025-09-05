ЧС-2026: Аргентина, Бразилія та ще три збірні забезпечили місце на мундіалі

Хто забезпечив прямі путівки

Перед 17-м туром кваліфікації три команди вже гарантували собі участь у чемпіонаті світу: чинний чемпіон Аргентина, а також Бразилія та Еквадор.

Ще за три путівки боролися п’ять збірних: Уругвай, Парагвай, Колумбія, Болівія та Венесуела.

Фінальні результати та очки команд

Після завершення передостаннього туру пряму путівку на мундіаль здобули Еквадор, Колумбія та Парагвай.

Венесуела та Болівія втратили шанси через невдалі матчі та залишаються претендентами лише на міжконтинентальний плейоф.

Турнірна таблиця кваліфікації Південної Америки (17 турів):

Аргентина - 38 очок, 31:9

Бразилія - 28 очок, 24:16

Уругвай - 27 очок, 22:12

Еквадор - 26 очок, 13:5

Колумбія - 25 очок, 22:15

Парагвай - 25 очок, 13:10

Венесуела - 18 очок, 15:22

Болівія - 17 очок, 16:35

Перу - 12 очок, 6:20

Чилі - 10 очок, 9:27

"Це хороший спосіб пройти кваліфікацію. Атакувальна гра команди була сильною, було також багато яскравих моментів в окремих виступах", - прокоментував тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса.

Хто боротиметься за міжконтинентальний плейоф

Перед заключним туром за потрапляння у плейоф залишилися дві збірні - Венесуела та Болівія.

Венесуельцям достатньо перемоги над Колумбією, будь-який інший результат відправить їх долю залежати від гри Болівії з Бразилією. Обидва матчі відбудуться 10 вересня.

Учасники чемпіонату світу-2026

На даний момент список учасників мундіалю виглядає так: