ЧМ-2026: Аргентина, Бразилия и еще три сборные обеспечили место на мундиале

В квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в Южной Америке завершились матчи предпоследнего тура, по итогам которых определились еще три сборные, получившие прямую путевку на мундиаль. Южноамериканские представители на ЧМ-2026 теперь - Аргентина, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Парагвай и Уругвай.
Перед 17-м туром квалификации три команды уже гарантировали себе участие в чемпионате мира: действующий чемпион Аргентина, а также Бразилия и Эквадор.
Еще за три путевки боролись пять сборных: Уругвай, Парагвай, Колумбия, Боливия и Венесуэла.
После завершения предпоследнего тура прямую путевку на мундиаль получили Эквадор, Колумбия и Парагвай.
Венесуэла и Боливия потеряли шансы из-за неудачных матчей и остаются претендентами только на межконтинентальный плейоф.
"Это хороший способ пройти квалификацию. Атакующая игра команды была сильной, было также много ярких моментов в отдельных выступлениях", - прокомментировал тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.
Перед заключительным туром за попадание в плей-офф остались две сборные - Венесуэла и Боливия.
Венесуэльцам достаточно победы над Колумбией, любой другой результат отправит их судьбу зависеть от игры Боливии с Бразилией. Оба матча состоятся 10 сентября.
На данный момент список участников мундиаля выглядит так:
