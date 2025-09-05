RU

ЧМ-2026: Аргентина, Бразилия и еще три сборные обеспечили место на мундиале

Сборные Южной Америки на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в Южной Америке завершились матчи предпоследнего тура, по итогам которых определились еще три сборные, получившие прямую путевку на мундиаль. Южноамериканские представители на ЧМ-2026 теперь - Аргентина, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Парагвай и Уругвай.

Какие сборные попали на чемпионат мира-2026 - сообщает РБК-Украина.

Кто обеспечил прямые путевки

Перед 17-м туром квалификации три команды уже гарантировали себе участие в чемпионате мира: действующий чемпион Аргентина, а также Бразилия и Эквадор.

Еще за три путевки боролись пять сборных: Уругвай, Парагвай, Колумбия, Боливия и Венесуэла.

Финальные результаты и очки команд

После завершения предпоследнего тура прямую путевку на мундиаль получили Эквадор, Колумбия и Парагвай.

Венесуэла и Боливия потеряли шансы из-за неудачных матчей и остаются претендентами только на межконтинентальный плейоф.

Турнирная таблица квалификации Южной Америки (17 туров):

  • Аргентина - 38 очков, 31:9
  • Бразилия - 28 очков, 24:16
  • Уругвай - 27 очков, 22:12
  • Эквадор - 26 очков, 13:5
  • Колумбия - 25 очков, 22:15
  • Парагвай - 25 очков, 13:10
  • Венесуэла - 18 очков, 15:22
  • Боливия - 17 очков, 16:35
  • Перу - 12 очков, 6:20
  • Чили - 10 очков, 9:27

"Это хороший способ пройти квалификацию. Атакующая игра команды была сильной, было также много ярких моментов в отдельных выступлениях", - прокомментировал тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.

Кто будет бороться за межконтинентальный плей-офф

Перед заключительным туром за попадание в плей-офф остались две сборные - Венесуэла и Боливия.

Венесуэльцам достаточно победы над Колумбией, любой другой результат отправит их судьбу зависеть от игры Боливии с Бразилией. Оба матча состоятся 10 сентября.

Участники чемпионата мира-2026

На данный момент список участников мундиаля выглядит так:

  • Азия (5/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай
  • Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика
  • Океания (1/1): Новая Зеландия

Ранее мы писали, что Лионель Месси сыграл последний домашний матч за сборную Аргентины.

Также читайте где сегодня смотреть матч Украина - Франция в отборе чемпионата мира-2026 бесплатно.

ФутболЧемпионат мира