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ЧС-2022: Збірні Марокко та Хорватії розписали чергову нульову нічию Мундіалю

Фото: Марокканці та хорвати завершили матч без голів (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорців

Не виявили сильнішого в першому матчі групи D чемпіонату світу-2022 національні команди Марокко та Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група F, 1-й тур

Марокко – Хорватія – 0:0

Розпочали команди обережно. І марокканці, і хорвати, вочевидь, вирішили, що ціна помилки в такому протистоянні надто висока. Перша нагода виникла на 17-й хвилині, коли Перішіч завдав удару після помилки Амалли – вище воріт.

А під завісу першої половини хорвати провели ще дві вкрай гострі атаки. У першій на висоті опинився Буну. Голкіпер збірної Марокко вчасно вийшов із воріт на перехоплення у першій фазі, а в другій – заблокував спробу пробити від Влашіча. А в доданий час Модріч пробив над воротами з відскоку.

На старті другого тайму команди обмінялися моментами. Марокканець Мазрауї головою зіграв на добиванні після стандарту, але влучив у голкіпера. Натомість балканці Гвардіол і Ловрен протиснули оборону суперника, та постріл останнього зупинив Амрабат.

Цікавий початок, однак, не отримав такого ж продовження. Фактично до завершення основного часу виникла "аж" одна нагода на дві команди. Це Хакімі наважився пробити зі штрафного з дистанції, але Ліваковіч впорався з ударом зірки ПСЖ під стійку!

Зрештою, розмочити рахунок ані Марокко, ані Хорватія не зуміли. Тож упродовж доби на Мундіалі зафіксована вже третя нульова нічия. Пізніше в квартеті F зіграють збірні Бельгії та Канади.

До слова, вранці опублікували прев'ю групи H ЧС-2022 зі збірними Португалії, Гани, Уругваю і Південної Кореї.

Нагадаємо, що напередодні Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.

Відзначимо, що раніше підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.

До слова, цього тижня опублікували прев'ю групи F ЧС-2022 зі збірними Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії.

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