ЧМ-2022: Сборные Марокко и Хорватии расписали очередную нулевую ничью Мундиаля

Чемпионат мира-2022, группа F, 1-й тур

Марокко – Хорватия – 0:0

Начали команды осторожно. И марокканцы, и хорваты, очевидно, решили, что цена ошибки в таком противостоянии слишком высока. Первая возможность возникла на 17-й минуте, когда Перишич нанес удар после ошибки Амаллы – выше ворот.

А под занавес первой половины хорваты провели еще две крайне острые атаки. В первой на высоте оказался Буну. Голкипер сборной Марокко вовремя вышел из ворот на перехват в первой фазе, а во второй – заблокировал попытку пробить от Влашича. А в добавленное время Модрич пробил над воротами с отскока.

На старте второго тайма команды обменялись моментами. Марокканец Мазрауи головой сыграл на добивании после стандарта, но попал в голкипера. Зато балканцы Гвардиол и Ловрен продавили оборону соперника, но выстрел последнего остановил Амрабат.

Интересное начало, однако, не получило такого же продолжения. Фактически до завершения основного времени возникла "аж" одна возможность на две команды. Это Хакими решился пробить со штрафного с дистанции, но Ливакович справился с ударом звезды ПСЖ под стойку!

В конце концов размочить счет ни Марокко, ни Хорватия не сумели. На протяжении суток на Мундиале зафиксирована уже третья нулевая ничья. Позже в квартете F сыграют сборные Бельгии и Канады.