ЧС-2022: Бельгія, Канада, Марокко та Хорватія – прев'ю групи F Мундіалю

Футбольні збірні Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії за півтора тижня розіграють між собою два місця в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

ЧС-2022, Група F. Розклад матчів

Марокко – Хорватія – 23 листопада, 12:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Бельгія – Канада – 23 листопада, 21:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Бельгія – Марокко – 27 листопада, 15:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Хорватія – Канада – 27 листопада, 18:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

Хорватія – Бельгія – 1 грудня, 17:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Канада – Марокко – 1 грудня, 17:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Бельгія

Рейтинг ФІФА: 7-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: "бронза" (2018)

Головний тренер: Роберто Мартінес

Капітан: Еден Азар

Провідний гравець: Кевін Де Брюйне

Катарський Мундіаль стане останньою можливістю бельгійського "золотого покоління" здобути значущий трофей. Так, бронзові нагороди ЧС-2018 – найкращий результат в історії збірної, але виліт на двох поспіль чемпіонатах Європи в 1/4 фіналу, посередні результати в Лізі націй ризикують залишити недосказаність.

"Червоні дияволи" мають якісних топ-виконавців у кожній лінії та сподіваються кинути виклик історичним грандам. Турнірна сітка цьому сприятиме, адже в плей-офф аж до фіналу бельгійцям світять зустрічі з сильними світу сього – Німеччиною, Португалією, Францією, Бразилією. Справжні чемпіонські раунди.

Керманич збірної Бельгії Роберто Мартінес був одним із законодавців моди на три центрбеки. У схемі 3-4-3 "червоні дияволи" гратимуть і зараз. Міцність оборони з одного боку, і підтримка атаки фланговими виконавцями з іншого – візитівка цієї команди. А коли не встигатимуть Алдервейрелд і Вертонген (68 років на двох), то виручатиме найсильніший кіпер планети Тібо Куртуа.

Вік невблаганний. Більшість зірок впритул підійшла чи минула 30-річний рубіж. Мертенс (35 років), Вітсель (33), Де Брюйне та Меньє (по 31) повинні перемагати зараз, бо на ЧС-2026 можуть уже й не поїхати. Натомість проблема і в тому, що ніхто з талановитої молоді ще й близько не на провідних ролях. Усе це може мати нещасливий кінець.

Канада

Рейтинг ФІФА: 41-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1986)

Головний тренер: Джон Хердман

Капітан: Атіба Хатчінсон

Провідний гравець: Альфонсо Девіс

"Кленові листки" прибули на перший із дебютного ЧС-1986 Мундіаль. Та якщо тоді канадці були екзотикою, то тепер готові приємно здивувати нейтральних уболівальників. Група місцевих перлин на чолі з тренером Джоном Хердманом легко виграли кваліфікацію і тепер готова матеріалізувати голод до перемог у звершення в Катарі.

Гратиме збірна Канади з обережною схемою 4-2-3-1. Зі зміною позицій Девісом і Хойлеттом на глибші ця побудова з легкістю перетворюється на щось схоже до 4-4-1-1. Центральна вісь складатиметься з 39-річного Атіби Хатчінсона та на 14 років молодшого Стівена Еуштакіу. А поруч із ними діятиме найбільша канадська зірка – Альфонсо Девіс.

Атакувальний потенціал лівого оборонця (!) "Баварії" підтримуватимуть різнопланові виконавці передньої лінії. Джонатан Девід із "Лілля" зв'яже атаку та середню лінію, а високий Кайл Ларін і збитий Лукас Кавалліні відповідають за різні варіанти в нападі.

Для збірної Канади ЧС-2022 може стати трампліном до вищих результатів у періоді. Досвід виступів на Мундіалі сприятиме "кленовим листкам" у закріпленні статусу гранда в КОНКАКАФ, а також зробить наступні появи на чемпіонатах світу буденністю. І вже тоді від канадців вимагатимуть результат. Наразі – лише видовища.

Марокко

Рейтинг ФІФА: 22-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1986)

Головний тренер: Валід Реграгі

Капітан: Ромен Саїсс

Провідний гравець: Хакім Зієш

"Атлаські леви" приїхали на шостий в історії збірної Мундіаль. Наразі здолати груповий етап марокканцям вдалося лише одного разу. На ЧС-1986 арабська збірна несподівано перемогла в квартеті з Англією, Польщею і Португалією. А ось чотири роки тому вдалося взяти лише 1 пункт завдяки нічиїй з Іспанією.

Тренерський штаб Марокко ставить на насиченість середньої лінії. Справа не лише в обороні. Сильні півзахисники отримують оперативний простір, щоб додати тиску в останній треті поля. Найбільше ця формація схожа на схему 4-1-4-1, а провідні ролі в атаці отримають Хакім Зієш, Соф'ян Буфаль і Юссеф Ен-Несірі.

Оглядачі вирішальним чинником для успіху марокканської збірної називають рівень гри Соф'яна Амрабата. Якщо опорник "Фіорентини" виконуватиме належний рівень оборонної роботи, то дозволить активніше підключатися до атак фланговим оборонцям – Ашрафу Хакімі та Нуссаїру Мазрауї. Здобутий ними у ПСЖ і "Баварії" досвід вкрай необхідний.

Окрім того, гарантування зірковими вінгбеками ширини атак команди додасть варіативності діям у нападі. Зієш і Буфаль хрестоматійно зміщуватимуться з флангів до центру, відкриваючи зони партнерам для зламу оборони суперника. Злагодженість дій, помножена на високий індивідуальний рівень, стануть ключем до дверей у плей-офф.

Хорватія

Рейтинг ФІФА: 12-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: фіналіст (2018)

Головний тренер: Златко Даліч

Капітан: Лука Модріч

Провідний гравець: Марцело Брозовіч

Віце-чемпіон планети приїхав до Катару з надіями зробити останній крок до вічного визнання. На російському Мундіалі "шахова" збірна виграла всі 3 матчі групового етапу, а в плей-офф долала опонентів або в овертаймах, або в серіях пенальті. Ще раз такий енергозатратний шлях здолати буде непросто.

ЧС-2022 стане останнім Кубком світу для володаря "Золотого м'яча-2018" Луки Модріч. Навіть у свої 37 він залишається важливим гвинтиком у механізмах і збірної, і мадридського "Реала". Наприклад, у кваліфікації хавбек забив 3 м'ячі та разом із Іваном Перішічем і Маріо Пашалічем розділив звання найкращого бомбардира збірної.

Керманич Хорватії Златко Даліч цьогоріч здебільшого використовував схему 4-3-3. Її, однак, він із легкістю навчився трансформувати в 4-2-3-1 за необхідності. Підбір сильних виконавців створив для тренерського штабу комфортні умови для праці. Марцело Брозовіч буде всеїдним опорником, щоб надати тому ж Модрічу та Матео Ковачічу можливість конструювати атаки.

На папері – наче все непогано. Та процес перебудови національної команди ще не завершився, тож якийсь із вагомих турнірів для хорватів, найімовірніше, завершиться невдачею на кшталт невиходу з групи. Катарський Мундіаль і Євро-2024 – у зоні ризику.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи F

Позбавлений явних аутсайдерів квартет повинен подарувати цікаві протистояння. Важливим буде старт групового раунду. Якщо хорвати чи бельгійця втратять очки в перших поєдинках, то всерйоз похитнуть віру в легке здобуття путівки в плей-офф ЧС-2022.

Натомість для збірних Канади та Марокко життєво необхідною стане перемога в очній зустрічі. Лише завдяки їй та чіплянню за очки до останнього в поєдинках із медалістами попереднього Мундіалю з'явиться нагода застрибнути в 1/8 фіналу. Сюрпризи можливі, але негарантовані.