ЧМ-2022: Франция, Австралия, Дания и Тунис – превью группы D Мундиаля

Национальные команды Франции, Австралии, Дании и Туниса на низком старте борьбы за два места в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

ЧМ-2022, Группа D. Расписание матчей

Дания – Тунис – 22 ноября, 15:00 ("Эдьюкейшн Сити", Эр-Райян)

Франция – Австралия – 22 ноября, 21:00 ("Эль-Джануб", Вакра)

Тунис – Австралия – 26 ноября, 12:00 ("Эль-Джануб", Вакра)

Франция – Дания – 26 ноября, 18:00 ("Истад 974", Доха)

Австралия – Дания – 30 ноября, 17:00 ("Эль-Джануб", Вакра)

Тунис – Франция – 30 ноября, 17:00 ("Эдьюкейшн Сити", Эр-Райян)

Франция

Рейтинг ФИФА: 4-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (1998, 2018)

Главный тренер: Дидье Дешам

Капитан: Уго Льорис

Ведущий игрок: Килиан Мбаппе

"Трехцветные" поедут в Катар снимать "чемпионское проклятие". В XXI веке действующий обладатель Кубка мира лишь однажды сумел пройти "похмельный" групповой этап. Бразильцы на ЧМ-2006 дошли до четвертьфинала, выиграв свой квартет. А те же французы в 2002-м без единой победы финишировали последними.

У Дидье Дешама достаточно проблем. Триумфальный Мундиаль в России выглядел трамплином к дальнейшим длительным успехам. Однако на Евро-2020 Францию ​​в 1/8 финала сенсационно остановила сборная Швейцарии. Немного реабилитировались "трехцветные" осенью прошлого года, когда взяли Лигу наций благодаря возвращению Карима Бензема.

Обладатель "Золотого мяча" в обойме и сейчас. Но есть другие потери. И если Погба с Канте тренерский штаб кое-как сможет заменить Рабьо и молодыми Чуамени с Камавингой, то травма Нкунку стала совсем несвоевременной. Дешам как раз тестировал формацию 4-4-2, где ведущие роли в организации ширины были отведены последнему и Рабьо в топ-форме.

Теперь же сборная Франции, вероятнее всего, вернется к идее с тремя центрбеками. Однозначно определить схему будет сложно. Гибкость Гризманна, который будет одновременно и вингером, и оттянутым нападающим, и атакующим хавбеком, позволит увидеть целую россыпь построений – 3-4-3, 3-4-1-2, 3-5-2.

Австралия

Рейтинг ФИФА: 38-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (2006)

Главный тренер: Грэм Арнольд

Капитан: Мэтью Райан

Ведущий игрок: Джейми Макларен

"Соккеруз" во второй раз подряд попали в один квартет с французами и датчанами. На ЧМ-2018 австралийцы сражались достойно, но набрали с фаворитами всего 1 очко, а затем еще и "влетели" Перу в последнем туре. Теперь океанийцы, кажется, оказались еще дальше хотя бы от повторения своего величайшего достижения – выхода в 1/8 финала на Мундиале-2006.

Сейчас в обойме Грэма Арнольда и нет сопоставимых с тогдашними звезд. Что и говорить, когда самый известный австралиец – Аарон Муй – даже в шотландском "Селтике" не стал основным. Другие же играют во вторых дивизионах топ-чемпионатов или во второстепенных первенствах (Чемпионшип, Серия B, МЛС, датская Суперлига и т. д.).

Конечно, в ростере сборной Австралии оказалась настоящая жемчужина. 18-летний Гаранг Куол сенсационно дебютировал в местной А-Лиге, оформив 2 гола и 2 ассиста всего за четыре матча. На горизонте сразу появился английский "Ньюкасл" и отдал 350 тысяч евро за январский переход таланта.

И все же Куол – проспект, максимумом которого станет роль джокера. Тем более команда Арнольда будет играть в консервативные 4-1-4-1. Роль дирижера сборной принадлежит Мую, который будет помогать обороне и гарантировать быстрый переход к атаке. А уж там свой шанс будет караулить сверхрезультативный на уровне Австралии Джейми Макларен.

Дания

Рейтинг ФИФА: 10-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (1998)

Главный тренер: Каспер Юлманд

Капитан: Симон Кьяер

Ведущий игрок: Кристиан Эриксен

Игра датской команды – настоящее наслаждение для глаз нейтрального болельщика. На Евро-2020 "Алая гвардия" влюбила в себя весь континент, добравшись до полуфинала чемпионата благодаря своей уникальной философии. Современное олицетворение термина "команда-звезда" подкупило коллективизмом в невульгарном смысле слова, от которого веет семейным уютом.

Едва ли не главная победа произошла за пределами поля. Кристиан Эриксен не только вернулся в футбол, но и транзитом через "Брентфорд" оказался в рядах МЮ. Там хавбек закрепился в основе и готов не словом, а делом отблагодарить за все теплые пожелания после ужасного инцидента в прошлом году. В составе сборной Эриксен будет "десяткой".

Это полностью вписывается в стремления Каспера Юлманда играть в разных вариациях схемы 3-4-3. С манкунианцем в основе формация вполне может трансформироваться в 3-4-1-2, где из глубины опорой Эриксена станет дуэт исполнителей. Например, пара Хейбьерг-Дилейни с двумя альтернативами (Йенсен, Норгорд). "Растягивать" же соперников в ширину будут фулбеки Мехле и Расмус Кристенсен.

А вот центрфорварды в Дании проблемны. Брейтуэйт, Дольберг, Корнелиус, Поульсен в этом году не могут похвастаться ни стабильной игровой практикой, ни, главное, результативностью. Но классическая фраза о совсем другом турнире чемпионату мира подходит больше всего.

Тунис

Рейтинг ФИФА: 30-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: групповой этап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)

Главный тренер: Джалель Кадри

Капитан: Юссеф Мсакни

Ведущий игрок: Сейфеддин Джазири

История выступлений "Карфагенских орлов" на чемпионатах мира типична для арабских сборных. Тунисцы шестой раз сыграют в финальной части, но до сих пор ни разу не одолели групповой этап турнира. Негусто и с позитивом – всего две победы в 15-ти матчах и призрачные шансы сломить печальную традицию на катарских полях.

Курьезным стало появление в должности наставника сборной Туниса Джалеля Кадри. Местный специалист был ассистентом Мухдьера Кебайера, а во время Кубка африканских наций вынужденно заменил того из-за COVID и одолел Нигерию в 1/8 финала. Этого оказалось достаточно, чтобы стать постоянным тренером после форума.

Кадри полюбил нетипичную схему 4-1-4-1 и, очевидно, готовится применить ее на ЧМ-2022. Подбор исполнителей в национальной команде позволяет легко трансформировать построение в атакующие 4-3-3 при необходимости. Просто опытные Мсакни и Хазри поднимутся выше и будут дополнять в атаке столба Джазири.

Последний вышел на солидный коэффициент результативности, оформив 10 мячей в футболке сборной (29 поединков). В сезоне 2021/22 он солировал в египетском "Замалеке" и, хоть и растерял праймовую форму в нынешней кампании, но остается грозной силой на острие атак Туниса. По крайней мере, покой защитникам соперников по группе Джазири точно нарушит.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы D

На бумаге и по именам этот квартет полностью лишен интриги. В идеальном и в то же время скучном мире Франция закончила бы выступления с тремя победами, Дания – с двумя, Австралия – с одной, а Тунис – без очков. Но чемпионат мира регулярно стыдит критиков, особенно в подобных группах.

С упованиями на тотальную интригу, болельщики могут надеяться минимум на борьбу за лидерство между французами и датчанами. А где дерутся двое, там и третий может извлечь пользу. Итак, уже во второй игровой день сборные Туниса и Австралии определят в очном противостоянии кандидата в темные лошадки квартета.