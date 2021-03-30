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"Чрезмерно большая": новый судья КСУ недоволен уровнем зарплаты

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Судья Конституционного суда Украины Виктор Кичун считает чрезмерно большой зарплату судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

По словам Кичуна, "необоснованно высокая" зарплата судей порождает неприязнь людей к Конституционному суду.

"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", - добавил он.

Он считает необходимым восстановить доверие к КСУ среди граждан. Этому будут способствовать "справедливые для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил Кичун.

Напомним, Виктор Кичун был назначен судьей КСУ 18 февраля. Его кандидатуру выдвинула фракция "Слуга народа".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости реформы Конституционного суда. При этом, по его словам, доверие нужно восстанавливать с "нуля".

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Новости Украины Конституционный суд УкраинызарплатаСуд
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