Зеленский о КСУ: речь идет о восстановлении доверия с "нуля"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реформы Конституционного суда. Нужно восстанавливать доверие с "нуля".

Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30" .

Он назвал реформу КСУ наболевшим вопросом.

"Этот орган стал синоним, из-за некоторых судей... синонимом недоверия. Сегодня речь идет не о восстановлении, а о построении доверия с "нуля", - отметил президент.

Зеленский считает, что формат КСУ - это прозрачный отбор судей, этика, четкие процедуры и порядок принятия решения.

Он отметил, что для поиска путей решения вопроса создана комиссия по вопросам правовой реформы Украины, которая даст ответ, какой должна быть судебная система в стране.