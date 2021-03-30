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"Надмірно велика": новий суддя КСУ незадоволений рівнем зарплати

Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Суддя Конституційного суду України Віктор Кичун вважає надмірно велику зарплату суддів. У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".

За словами Кичуна, "необґрунтовано висока" зарплата суддів породжує неприязнь людей до Конституційного суду.

"Це, знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують величезні зарплати, а виносять такі сумнівні рішення", - додав він.

Він вважає за необхідне відновити довіру до КСУ серед громадян. Цьому будуть сприяти "справедливі для суспільства" рішення.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив Кичун.

Нагадаємо, Віктор Кичун був призначений суддею КСУ 18 лютого. Його кандидатуру висунула фракція "Слуга народу".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність реформи Конституційного суду. При цьому, за його словами, довіра потрібно відновлювати з "нуля".

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