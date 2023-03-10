Човни, викрадені під час відступу з Херсону, використовують ДРГ росіян, - облрада
Російські окупанти під час відступу з Херсона викрадали човни місцевих жителів. Нині їх використовують диверсійно-розвідувальні групи супротивника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"Човни, які орки вкрали у херсонців перед втечею з правобережної Херсонщини, вони намагаються використати для проникнення ДРГ на нашу територію, у тому числі для висадки своїх груп на острови", - розповів він.
За його словами, завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ частину цього флоту вже переведено до категорії підводного.
Нагадаємо, в районі Великого Потьомкінського острова (Херсонська область) ЗСУ знищили три човни з ворожими ДРГ.
Раніше повідомлялося, російські військові у Херсонській області крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.
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