Човни, викрадені під час відступу з Херсону, використовують ДРГ росіян, - облрада

Російські окупанти під час відступу з Херсона викрадали човни місцевих жителів. Нині їх використовують диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"Човни, які орки вкрали у херсонців перед втечею з правобережної Херсонщини, вони намагаються використати для проникнення ДРГ на нашу територію, у тому числі для висадки своїх груп на острови", - розповів він.

За його словами, завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ частину цього флоту вже переведено до категорії підводного.

Нагадаємо, в районі Великого Потьомкінського острова (Херсонська область) ЗСУ знищили три човни з ворожими ДРГ.

Раніше повідомлялося, російські військові у Херсонській області крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.