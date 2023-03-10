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Човни, викрадені під час відступу з Херсону, використовують ДРГ росіян, - облрада

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Херсон, П'ятниця 10 березня 2023 11:26
Човни, викрадені під час відступу з Херсону, використовують ДРГ росіян, - облрада Фото: ДРГ росіян використовують для розвідки човни, викрадені в Херсоні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти під час відступу з Херсона викрадали човни місцевих жителів. Нині їх використовують диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Човни, які орки вкрали у херсонців перед втечею з правобережної Херсонщини, вони намагаються використати для проникнення ДРГ на нашу територію, у тому числі для висадки своїх груп на острови", - розповів він.

За його словами, завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ частину цього флоту вже переведено до категорії підводного.

Нагадаємо, в районі Великого Потьомкінського острова (Херсонська область) ЗСУ знищили три човни з ворожими ДРГ.

Раніше повідомлялося, російські військові у Херсонській області крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.

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Херсон ДРГ
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