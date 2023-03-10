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Лодки, похищенные при отступлении из Херсона, используют ДРГ россиян, - облсовет

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Херсон, Пятница 10 марта 2023 11:26
Лодки, похищенные при отступлении из Херсона, используют ДРГ россиян, - облсовет Фото: ДРГ россиян используют для разведки лодки, похищенные в Херсоне (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты во время отступления из Херсона, похищали лодки местных жителей. Сейчас их используют диверсионно-разведывательные группы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Лодки, которые украли орки у херсонцев перед бегством из правобережной Херсонщины, они пытаются использовать для проникновения ДРГ на нашу территорию, в том числе для высадки своих групп на острова", - рассказал он.

По его словам, благодаря слаженной работе подразделений ВСУ часть этого флота уже переведена в категорию подводного.

Напомним, в районе Большого Потемкинского острова (Херсонская область) ВСУ уничтожили три лодки с вражескими ДРГ.

Ранее сообщалось, российские военные в Херсонской области воруют у местных жителей лодки и водные двигатели.

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