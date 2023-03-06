ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові під Херсоном знищили три човни з ворожими ДРГ

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 06 березня 2023 16:13
Українські військові під Херсоном знищили три човни з ворожими ДРГ Фото: Українські військові під Херсоном знищили три човни з ворожими ДРГ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В районі Великого Потьомкінського острова (Херсонська область) ЗСУ знищили три човни з ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, скоротили ворожі потужності на 3 зенітно-ракетних комплекси" - йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ вдалося знищити 2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережній частині Херсонської області, знищено 2 спостережних пости та склад з боєприпасами.

"В районі Великого Потьомкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено 3 переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ. 18 росіян знищено", - пояснили в командуванні.

Нагадаємо, що за даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.

Військові продемонстрували користь дронів на фронті, які, при успішних операціях, зменшують бажання у ворога наступати.

Українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Херсонська область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів