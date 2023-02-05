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Військові РФ у Херсонській області крадуть у мешканців човна та водні двигуни, - Генштаб

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Неділя 05 лютого 2023 18:43
Військові РФ у Херсонській області крадуть у мешканців човна та водні двигуни, - Генштаб Фото: Військові РФ у Херсонській області крадуть у мешканців човна та водні двигуни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові на Херсонщині крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни збудували нову військову базу у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна очікує на можливий наступ Росії цього місяця.

При цьому він закликав українців довіряти лише Генштабу з приводу інформації щодо ситуації на фронті.

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Російська Федерація Херсонська область Генштаб ВСУ
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