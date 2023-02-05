Військові РФ у Херсонській області крадуть у мешканців човна та водні двигуни, - Генштаб

Російські військові на Херсонщині крадуть у місцевих жителів човни та водні двигуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

"Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни збудували нову військову базу у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна очікує на можливий наступ Росії цього місяця.

При цьому він закликав українців довіряти лише Генштабу з приводу інформації щодо ситуації на фронті.

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