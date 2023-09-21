Човни, артсистеми і не тільки. У МВС розповіли про втрати ворога за тиждень

Зазначається, що в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони виконали близько 900 вогневих завдань.

Це відбулось на Лиманському, Бахмутському, Мелітопольському та Херсонському напрямках.

У МВС уточнили, що бійцям вдалося знищити:

Два польових сховища з боєкомплектом;

11 артилерійських систем;

Два протитанкових ракетних комплекси;

Три одиниці автомобільної техніки;

Два моторні човни.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

Видання "Важливі історії" пише, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.