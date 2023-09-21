Лодки, артсистемы и не только. В МВД рассказали о потерях врага за неделю

Отмечается, что в ходе огневой поддержки подразделений Сил обороны выполнили около 900 огневых задач.

Это произошло на Лиманском, Бахмутском, Мелитопольском и Херсонском направлениях.

В МВД уточнили, что бойцам удалось уничтожить:

Два полевых хранилища с боекомплектом;

11 артиллерийских систем;

Два противотанковых ракетных комплекса;

Три единицы автомобильной техники;

две моторные лодки.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.

Издание "Важные истории" пишет, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.