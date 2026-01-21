У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго

Наслідки російських атак

З осені 2025 року Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України, спричиняючи блекаути в містах. 9 та 13 січня Київ і область зазнали масованих ударів по енергооб’єктах, тисячі будинків залишилися без опалення, було запроваджено аварійні відключення світла.

У ніч проти 20 січня новий ракетно-дроновий удар залишив тисячі будинків у столиці без тепла при -15°C.

Вчора міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.

Для покриття дефіциту та відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна допомога на 1 млрд доларів.

Сьогодні у низці областей України знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.