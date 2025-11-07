До чотирьох годин. Як сьогодні вимикатимуть світло у Києві

Графіки відключень світла

У п'ятницю, 7 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Впродовж дня, залежно від поточної ситуації в енергосистемі, вони можуть змінюватися.

За даними "Укренерго", у більшості регіонів України запроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Також з 08:00 до 22:00 передбачено обмеження потужності для промислових споживачів.

При цьому росіяни не зупиняють ударів по українській енергетиці. Так, внаслідок ворожих атак є знеструмлені споживачі у кількох областях. Зокрема, відучора залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.

Удари РФ по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували об'єкти енергетики в Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Зазначається, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

До ліквідації наслідків було залучено 3 одиниці техніки та 19 рятувальників ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу місцевих пожежних команд.

Окрім того, ворог масовано атакував Чугуїв, що на Харківщині. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа.

Також внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, у кількох житлових будинках та дитячому садочку вибиті вікна. Наразі інформації про постраждалих не надходило.