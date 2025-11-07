До четырех часов. Как сегодня будут выключать свет в Киеве

Графики отключений света

В пятницу, 7 ноября, в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В течение дня, в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме, они могут меняться.

По данным "Укрэнерго", в большинстве регионов Украины введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной являются последствия массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Также с 08:00 до 22:00 предусмотрено ограничение мощности для промышленных потребителей.

При этом россияне не останавливают ударов по украинской энергетике. Так, в результате вражеских атак есть обесточенные потребители в нескольких областях. В частности, со вчерашнего дня остается обесточенным значительное количество потребителей в Днепропетровской и Донецкой областях.

Удары РФ по Украине

Российские войска сегодня ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали объекты энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Отмечается, в результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание. Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

К ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 19 спасателей ГСЧС, а также 3 единицы техники и 10 человек личного состава местных пожарных команд.

Кроме того, враг массированно атаковал Чугуев, что на Харьковщине. Предварительно пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар.

Также в результате атаки россиян на Запорожье, в нескольких жилых домах и детском саду выбиты окна. Пока информации о пострадавших не поступало.