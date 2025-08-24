Чотири золота, один рекорд: Людмила Лузан увійшла в історію на Чемпіонаті світу

Тріумфальний фініш

Лідерка національної збірної здобула своє четверте "золото" на світовій першості, перемігши у фінальному заїзді на 200-метровій дистанції.

Це була її остання гонка на турнірі. До цього українка вже мала три перемоги: спочатку в парі з Іриною Федорів на 500 метрів, потім виграла "золотий" дубль в одиночці на 500 м та у двійці з тією ж Федорів на 200 м.

У вирішальному заїзді Лузан захопила лідерство зі старту і впевнено його утримувала до фінішу. Її найближча суперниця, кубинка Яріслейдіс Сірілом, яка є призеркою Олімпіади-2024, відстала на 0.18 секунди.

Результати фіналу: каное-одиночка, 200 м

Людмила Лузан (Україна) - 46.09 с

Яріслейдіс Сірілом (Куба) - 46.27 с

Єкатєріна Шляпнікова - 46.59 с

Медальний доробок та історичні досягнення

Чотири золоті нагороди на одному Чемпіонаті світу-2025 - це абсолютний рекорд для Лузан.

Вона стала чемпіонкою світу в одиночці на 200 метрів уперше у своїй кар'єрі. Раніше на цій дистанції спортсменка здобувала лише "бронзу" на Олімпійських іграх-2020 та три "срібла" на Європейських першостях у 2021, 2022 та Європейських іграх-2023.

Загалом у скарбничці Лузан вже вісім золотих медалей світових чемпіонатів.

Україна у медальному заліку

Завдяки успішному виступу Лузан, збірна України піднялася на другу сходинку в загальному медальному заліку, обійшовши "нейтральних" атлетів.

Наразі Україна має чотири золоті та дві срібні нагороди. Лідирує Угорщина з п'ятьма золотими, двома срібними та двома бронзовими медалями.