Світовий рекорд і подвійний подіум: українські пловчині тріумфували на Всесвітніх іграх

Ченду, Понеділок 11 серпня 2025 13:45
Світовий рекорд і подвійний подіум: українські пловчині тріумфували на Всесвітніх іграх Фото: Софія Гречко (Міністерство молоді та спорту України)
Автор: Андрій Костенко

Українські спортсменки Софія Гречко та Анна Яковлєва оформили історичний результат у підводному плаванні з ластами на Всесвітніх іграх-2025, що проходять у китайському Ченду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Обійшли "нейтралку" на фініші

У фінальному запливі на 400 метрів серед жінок обидві представниці України фінішували на двох перших сходинках п'єдесталу. Більш того, Гречко здобула "золото", встановивши світовий рекорд – 3:11,88 хвилини. Для неї це вже друга найвища нагорода на турнірі після перемоги на дистанції 200 м.

"Срібло" виборола Яковлєва, яка показала час 3:12,27 та випередила “нейтральну” росіянку Єлизавету Купрессову.

Вирішальна боротьба розгорнулася на останніх 100 метрах дистанції: українки обійшли "нейтралку", яка довгий час лідирувала у запливі. А чемпіонський титул визначився лише на фінішних 50 метрах.

Результати фіналу (400 м, жінки):

  1. Софія Гречко (Україна) – 3:11,88 (світовий рекорд)
  2. Анна Яковлєва (Україна) – +0,39
  3. Єлизавета Купрессова – +2,23

Завдяки цьому успіху збірна України вже має 21 медаль на Всесвітніх іграх-2025: 8 золотих, 8 срібних та 5 бронзових.

Раніше каратист Різван Талібов розповів нам у ексклюзивному інтерв'ю про перемогу на Всесвітніх іграх.

Також ми писали скільки українців і в яких видах спорту змагаються у Китаї.

