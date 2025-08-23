"Золотий" хет-трик: зіркова українка Лузан встановила історичне досягнення на ЧС-2025 з веслування
Українка Людмила Лузан здобула два "золота" протягом дня на чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, що проходить в італійському Мілані. Загалом в її активі вже три найвищі нагороди форуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію каное.
Три тріумфи у Мілані
23 серпня Лузан спочатку стала першою в перегонах на каное-одиночці на дистанції 500 м. Українка фінішувала з результатом 2.01,27 хв. Другою до фінішу прийшла канадка Кеті Вінсент (2.02,50), третьою – іспанка Марія Кобрера (2.04,73).
А згодом тріумфувала ще й у двійці з Іриною Федорів на дистанції 200 метрів. Український дует з результатом 41,87 свипередив "нейтральних" білорусок та веслувальниць з США.
Це вже сьоме "золото" для Лузан на чемпіонатах світу взагалі, тп третє - на ЧС-2025. За кількістю золотих нагород веслувальниця встановила особистий рекорд на одному чемпіонаті світу.
Раніше, 22 серпня, Лузан разом з Іриною Федорів перемогла у каное-двійці на дистанції 500 м.
Попереду в Лузан ще один фінал - в одиночці на дистанції 200 метрів. Він відбудеться у неділю, 24 серпня.
Хто така Людмила Лузан
28-річна уродженка Івано-Франківська, на змаганнях представляє Полтавську область.
Триразова призерка Олімпіад: "срібло" в каное-двійці (Токіо-2020, Париж-2024), "бронза" в каное-одиночці (Токіо-2020).
Окрім тріумфів на ЧС, чотири рази ставала чемпіонкою Європи, та двічі була переможницею Європейських ігор.
