Четыре золота, один рекорд: Людмила Лузан вошла в историю на Чемпионате мира

Украинка Людмила Лузан завершила выступление на Чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ четырьмя золотыми медалями, установив личный рекорд.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
Лидер национальной сборной завоевала свое четвертое "золото" на мировом первенстве, победив в финальном заезде на 200-метровой дистанции.
Это была ее последняя гонка на турнире. До этого украинка уже имела три победы: сначала в паре с Ириной Федорив на 500 метров, затем выиграла "золотой" дубль в одиночке на 500 м и в двойке с той же Федорив на 200 м.
В решающем заезде Лузан захватила лидерство со старта и уверенно его удерживала до финиша. Ее ближайшая соперница, кубинка Ярислейдис Сирилом, которая является призером Олимпиады-2024, отстала на 0.18 секунды.
Четыре золотые награды на одном Чемпионате мира-2025 - это абсолютный рекорд для Лузан.
Она стала чемпионкой мира в одиночке на 200 метров впервые в своей карьере. Ранее на этой дистанции спортсменка получала только "бронзу" на Олимпийских играх-2020 и три "серебра" на Европейских первенствах в 2021, 2022 и Европейских играх-2023.
Всего в копилке Лузан уже восемь золотых медалей мировых чемпионатов.
Благодаря успешному выступлению Лузан, сборная Украины поднялась на вторую строчку в общем медальном зачете, обойдя "нейтральных" атлетов.
Сейчас Украина имеет четыре золотые и две серебряные награды. Лидирует Венгрия с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
