ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чотири золота, один рекорд: Людмила Лузан увійшла в історію на Чемпіонаті світу

Неділя 24 серпня 2025 12:49
UA EN RU
Чотири золота, один рекорд: Людмила Лузан увійшла в історію на Чемпіонаті світу Людмила Лузан (фото: instagram.com/liudmilaluzan)
Автор: Катерина Урсатій

Українка Людмила Лузан завершила виступ на Чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное чотирма золотими медалями, встановивши особистий рекорд.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Тріумфальний фініш

Лідерка національної збірної здобула своє четверте "золото" на світовій першості, перемігши у фінальному заїзді на 200-метровій дистанції.

Це була її остання гонка на турнірі. До цього українка вже мала три перемоги: спочатку в парі з Іриною Федорів на 500 метрів, потім виграла "золотий" дубль в одиночці на 500 м та у двійці з тією ж Федорів на 200 м.

У вирішальному заїзді Лузан захопила лідерство зі старту і впевнено його утримувала до фінішу. Її найближча суперниця, кубинка Яріслейдіс Сірілом, яка є призеркою Олімпіади-2024, відстала на 0.18 секунди.

Результати фіналу: каное-одиночка, 200 м

  • Людмила Лузан (Україна) - 46.09 с
  • Яріслейдіс Сірілом (Куба) - 46.27 с
  • Єкатєріна Шляпнікова - 46.59 с

Медальний доробок та історичні досягнення

Чотири золоті нагороди на одному Чемпіонаті світу-2025 - це абсолютний рекорд для Лузан.

Вона стала чемпіонкою світу в одиночці на 200 метрів уперше у своїй кар'єрі. Раніше на цій дистанції спортсменка здобувала лише "бронзу" на Олімпійських іграх-2020 та три "срібла" на Європейських першостях у 2021, 2022 та Європейських іграх-2023.

Загалом у скарбничці Лузан вже вісім золотих медалей світових чемпіонатів.

Україна у медальному заліку

Завдяки успішному виступу Лузан, збірна України піднялася на другу сходинку в загальному медальному заліку, обійшовши "нейтральних" атлетів.

Наразі Україна має чотири золоті та дві срібні нагороди. Лідирує Угорщина з п'ятьма золотими, двома срібними та двома бронзовими медалями.

Раніше ми розповідали, як українські пловчині тріумфували на Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, як жіноча збірна України стала віце-чемпіоном Європи з академічного веслування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Чемпіонат світу
Новини
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"