ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Четыре золота, один рекорд: Людмила Лузан вошла в историю на Чемпионате мира

Воскресенье 24 августа 2025 12:49
UA EN RU
Четыре золота, один рекорд: Людмила Лузан вошла в историю на Чемпионате мира Людмила Лузан (фото: instagram.com/liudmilaluzan)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинка Людмила Лузан завершила выступление на Чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ четырьмя золотыми медалями, установив личный рекорд.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Триумфальный финиш

Лидер национальной сборной завоевала свое четвертое "золото" на мировом первенстве, победив в финальном заезде на 200-метровой дистанции.

Это была ее последняя гонка на турнире. До этого украинка уже имела три победы: сначала в паре с Ириной Федорив на 500 метров, затем выиграла "золотой" дубль в одиночке на 500 м и в двойке с той же Федорив на 200 м.

В решающем заезде Лузан захватила лидерство со старта и уверенно его удерживала до финиша. Ее ближайшая соперница, кубинка Ярислейдис Сирилом, которая является призером Олимпиады-2024, отстала на 0.18 секунды.

Результаты финала: каноэ-одиночка, 200 м

  • Людмила Лузан (Украина) - 46.09 с
  • Ярислейдис Сирилом (Куба) - 46.27 с
  • Екатерина Шляпникова - 46.59 с

Медальный задел и исторические достижения

Четыре золотые награды на одном Чемпионате мира-2025 - это абсолютный рекорд для Лузан.

Она стала чемпионкой мира в одиночке на 200 метров впервые в своей карьере. Ранее на этой дистанции спортсменка получала только "бронзу" на Олимпийских играх-2020 и три "серебра" на Европейских первенствах в 2021, 2022 и Европейских играх-2023.

Всего в копилке Лузан уже восемь золотых медалей мировых чемпионатов.

Украина в медальном зачете

Благодаря успешному выступлению Лузан, сборная Украины поднялась на вторую строчку в общем медальном зачете, обойдя "нейтральных" атлетов.

Сейчас Украина имеет четыре золотые и две серебряные награды. Лидирует Венгрия с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Ранее мы рассказывали, как украинские пловчихи торжествовали на Всемирных играх.

Напомним, как женская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по академической гребле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чемпионат мира
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"