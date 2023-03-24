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Чотири скандинавські країни домовилися про спільне використання 250 винищувачів

Фото: чотири скандинавські країни домовилися про спільне використання 250 винищувачів (Nato Allied Air Command)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія підписали угоду про використання 250 винищувачів як єдиних об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftenposten.

Командувачі Військово-повітряних сил чотирьох країн підписали угоду, мета якої полягає в тому, аби мати можливість діяти як єдині об'єднані військово-повітряні сили.

Угода передбачає спільну підготовку, технічну підтримку, логістику та планування.

Загалом об'єднані сили чотирьох країн матимуть близько 250 сучасних бойових літаків. Це приблизно на одному рівні з великими європейськими державами, такими як Франція і Британія.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель зазначав, що рішення про передачу винищувачів Україні країни ЄС мають приймати самостійно.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16.

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