Рішення про поставки винищувачів Україні мають приймати країни-члени ЄС самостійно, Мішель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter.

Він наголосив, що питання про постачання літаків це "рішення, яке має ухвалюватись країнами-членами ЄС", а не самим Євросоюзом. "Тому я не маю наміру висловлювати свою власну думку, але загалом це не секрет, що ми вважаємо, що Києву потрібно більше підтримки і більше військової техніки", - сказав Мішель.