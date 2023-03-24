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Рішення про поставки винищувачів Україні мають приймати країни-члени ЄС самостійно, - Мішель

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П'ятниця 24 березня 2023 01:45
Рішення про поставки винищувачів Україні мають приймати країни-члени ЄС самостійно, - Мішель Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Рішення про поставки винищувачів Україні мають приймати країни-члени ЄС самостійно, Мішель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter.

Він наголосив, що питання про постачання літаків це "рішення, яке має ухвалюватись країнами-членами ЄС", а не самим Євросоюзом.

"Тому я не маю наміру висловлювати свою власну думку, але загалом це не секрет, що ми вважаємо, що Києву потрібно більше підтримки і більше військової техніки", - сказав Мішель.

Нагадаємо, що Україна звернулась до Фінляндії з запитом про передачу винищувачів F/A-18 Hornet.

Крім цього, в Повітряних силах ЗСУ заявили, що передача МіГів від союзників Україні не змінить ситуацію, однак може підштовхнути партнерів до винищувачів F-16.

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