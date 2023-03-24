Четыре скандинавских страны договорились об общем использовании 250 истребителей

Командующие Военно-воздушными силами четырех стран подписали соглашение, цель которого состоит в том, чтобы иметь возможность действовать как единые объединенные военно-воздушные силы.

Соглашение предусматривает совместную подготовку, техническую поддержку, логистику и планирование.

В общей сложности объединенные силы четырех стран будут иметь около 250 современных боевых самолетов. Это примерно на одном уровне с крупными европейскими государствами, такими как Франция и Великобритания.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что решение о передаче истребителей Украине страны ЕС должны принимать самостоятельно.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.