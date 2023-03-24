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Четыре скандинавских страны договорились об общем использовании 250 истребителей

Фото: четыре скандинавских страны договорились об общем использовании 250 истребителей (Nato Allied Air Command)
Автор: Елизавета Драбкина

Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия подписали соглашение об использовании 250 истребителей в качестве единых объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftenposten.

Командующие Военно-воздушными силами четырех стран подписали соглашение, цель которого состоит в том, чтобы иметь возможность действовать как единые объединенные военно-воздушные силы.

Соглашение предусматривает совместную подготовку, техническую поддержку, логистику и планирование.

В общей сложности объединенные силы четырех стран будут иметь около 250 современных боевых самолетов. Это примерно на одном уровне с крупными европейскими государствами, такими как Франция и Великобритания.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что решение о передаче истребителей Украине страны ЕС должны принимать самостоятельно.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16.

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