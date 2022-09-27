Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
Чтобы остановить российскую агрессию, против нее неободимо ввести жесткие санкции, а также исключить из всех международных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН.
Президент предложил алгоритм из четырех шагов, направленный на остановку агрессии Российской Федерации.
Во-первых, необходимо обеспечить полную изоляции России. Зеленский заявил, что страна не может оставаться членом Совбеза ООН с правом вето, если проводит геноцидную политику и угрожает ядерными ударами.
Россию нужно исключить из всех международных организаций. Если такое исключение трудно добиться с процедурной точки зрения, нужно приостановить ее участие.
Во-вторых, нужно возобновить более жесткие санкции против России. Любые аннексии в современном мире - это преступление против любого государства, так как нерушимость границ является жизненно важным принципом.
В-третьих, любые преступные действия России ничего не меняют для Украины - мы не поддадимся шантажу террористов.
Президент подчеркул, что идет война, и украинцы на ней защищают независимость и международное право как таковое. Украина должна получить все виды помощи для своей обороны, чтобы агрессор проиграл.
В-четвертых, Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Также Зеленский отметил важности новой архитектуры безопасности мира.
Напомним, сегодня Совбез ООН проводит внеочередное заседание в связи с проведением Россией незаконных "референдумов" на захваченных территориях Украины.
Также сообщалось, что страны ЕС введут новые санкции против РФ за проведение "референдумов".
Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановление членства России в Совбезе ООН из-за ее неоправданной агрессии против Украины.
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