Чотири міста Донеччини можуть залишитись без води: названо причину

На Донеччині можливі перебої з водопостачанням через аварію на електромережі. У містах розпочали підвіз води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

У Дружківці вже оголошено графік підвезення технічної води на 27 липня. Спеціалізований транспорт працюватиме за такими адресами:

Комунальне підприємство попередило, що подача питної води у чотирьох містах може бути обмеженою або повністю припиненою до повного відновлення електропостачання.

У Слов’янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці можливі перебої з водопостачанням через аварійне відключення електроенергії.

Нагадаємо, що без води залишились майже 150 тисяч людей в Запоріжжі. РБК-Україна пояснювало, чому так сталось.

Водночас варто зауважити, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла.

Так, у ніч на 23 липня на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів зникло світло.

А пізніше стало відомо, що електропостачання обмежили й в Сумській області. Поте через російські удари.

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