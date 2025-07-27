Четыре города Донецкой области могут остаться без воды: названа причина
В Донецкой области возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросети. В городах начали подвоз воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.
В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке возможны перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии.
Что известно
Коммунальное предприятие предупредило, что подача питьевой воды в четырех городах может быть ограничена или полностью прекращена до полного восстановления электроснабжения.
В Дружковке уже объявлен график подвоза технической воды на 27 июля. Специализированный транспорт будет работать по следующим адресам:
- 10:30 - перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная;
- 11:00 - С. Мирошниченко / Степная;
- 12:00 - С. Мирошниченко / Казака Дружка;
- 12:30 - С. Мирошниченко / М. Грушевского;
- 13:00 - Остапа Вишни / Шевченко.
Напомним, что без воды остались почти 150 тысяч человек в Запорожье. РБК-Украина объясняло, почему так произошло.
В то же время стоит заметить, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света.
Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.
А позже стало известно, что электроснабжение ограничили и в Сумской области. Потом из-за российских ударов.
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