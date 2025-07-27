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Четыре города Донецкой области могут остаться без воды: названа причина

Воскресенье 27 июля 2025 11:17
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Четыре города Донецкой области могут остаться без воды: названа причина Фото: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка могут остаться без воды (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Донецкой области возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросети. В городах начали подвоз воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.

В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке возможны перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии.

Что известно

Коммунальное предприятие предупредило, что подача питьевой воды в четырех городах может быть ограничена или полностью прекращена до полного восстановления электроснабжения.

В Дружковке уже объявлен график подвоза технической воды на 27 июля. Специализированный транспорт будет работать по следующим адресам:

  • 10:30 - перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная;
  • 11:00 - С. Мирошниченко / Степная;
  • 12:00 - С. Мирошниченко / Казака Дружка;
  • 12:30 - С. Мирошниченко / М. Грушевского;
  • 13:00 - Остапа Вишни / Шевченко.

Напомним, что без воды остались почти 150 тысяч человек в Запорожье. РБК-Украина объясняло, почему так произошло.

В то же время стоит заметить, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света.

Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.

А позже стало известно, что электроснабжение ограничили и в Сумской области. Потом из-за российских ударов.

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Краматорск Дружковка
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