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Чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ через зерно

Вівторок 26 вересня 2023 18:41
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Чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ через зерно Фото: чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ через зерно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина закликають Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи, до складу якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина заявили, що відкликання Україною скарги до Світової організації торгівлі покращить атмосферу у їхніх відносинах.

"З великим здивуванням і занепокоєнням ми сприйняли рішення про подання скарги України до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе це рішення", - сказав заступник міністра сільського господарства Польщі Ришард Бартосік.

Він заявив, що міністр сільського господарства України Микола Сольський не відповів на його питання щодо відкликання скарги під час переговорів у чеському місті Зноймо.

"Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це створило б хороший клімат, і ми б уникнули б багатомісячних розглядів", - сказав Бартосік.

Заступник міністра також зазначив, що Україна наполягає на своїй позиції щодо видачі власних ліцензій.

"Ми не можемо погодитися на це наразі, тому що ми вважаємо, що ми повинні бути тими, хто видає ліцензії на те, щоб приймати або не приймати зерно. Ми вважаємо, що така позиція може призвести до неконтрольованого потоку зерна в нашу країну", - сказав він.

Бартосік зазначив, що на користь ембарго говорить той факт, що "обсяги транзиту збільшуються з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Тому незрозуміло, чому Європейський Союз не продовжив своє регулювання".

За його словами, найважливіший висновок зустрічі полягає в тому, що зерно з України має йти туди, де воно потрібне. Воно не має створювати труднощів на ринках сусідніх країн і негативно впливати на сільське господарство в цих країнах.

За підсумками зустрічі міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний повідомив, що вишеградські партнери закликали Єврокомісію контролювати "коридори солідарності", якими українське зерно має йти до третіх країн. Вони запропонували запровадити депозитну систему для української сільськогосподарської продукції, що проходить через територію ЄС.

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас як в Україні, так і в Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наша держава вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

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Всесвітня торгова організація Польща зерновий коридор
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