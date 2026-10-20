Чотири боти й 27 годин: Gemini 4 повністю пройшов Minecraft
Чотири автономні ШІ-агенти Gemini 4 Argon повністю пройшли гру Minecraft, здолали фінального боса, дракона Ендеру, без жодного втручання людини.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на публікацію Google на сервері препринтів arXiv.
Як проходив експеримент?
Дослідники команди Gemini 4 помістили чотирьох ШІ-агентів у випадково згенерований світ виживання. Моделям не призначали конкретних ролей, готових стратегій чи спеціальних ігрових інструментів.
Кожен агент керував персонажем за допомогою відкритої бібліотеки Mineflayer та координував дії з іншими через внутрішньоігровий чат і спільну пам’ять.
Під час гри алгоритми самостійно розподілили обов'язки:
- один агент займався виготовленням інструментів;
- другий збирав їжу та ресурси;
- третій заходив у портал та готував ключові локації;
- четвертий будував укриття та завдав вирішального удару по дракону.
ШІ-агенти попереджали один одного про небезпеки, ділилися координатами, підказували рішення та навіть забирали речі з тіл своїх віртуальних напарників після їхньої загибелі.
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Статистика та вартість проходження
Загалом процес автономного проходження зайняв 27 годин і 14 хвилин, а більшу частину часу алгоритми витратили саме на битву з фінальним босом.
Протягом гри чотири агенти:
- написали та виконали 2783 програми;
- обмінялися 229 повідомленнями у чаті;
- загинули 605 разів.
За ходом експерименту стежив п'ятий незалежний агент-спостерігач. Він який фіксував відсутність порушень та формував звіти.
Загалом системи використали 1,35 мільярда вхідних токенів, а підсумкова вартість обчислень за стандартними тарифами Gemini склала близько 1620 доларів (або 810 доларів за оптовою ціною).
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Чому це важливо для розвитку ШІ?
За словами науковців Google, це перше у світі повністю автономне проходження Minecraft загальними ШІ-моделями без попередньо розвіданого світу чи створених людиною алгоритмів під конкретні завдання.
Для успішного фінішу штучному інтелекту знадобилося утримувати єдиний послідовний план протягом тисяч взаємопов'язаних кроків і понад доби безперервної роботи.
Фахівці Google резюмують: успіх експерименту показує, що сучасні генеративні ШІ-моделі здатні вирішувати комплексні завдання у складних середовищах без створення спеціалізованого програмного забезпечення.