Четыре бота и 27 часов: Gemini 4 полностью прошел Minecraft
Четыре автономных ИИ-агента Gemini 4 Argon полностью прошли игру Minecraft, одолели финального босса, дракона Эндера, без вмешательства человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Google на сервере препринтов arXiv.
Как проходил эксперимент?
Исследователи команды Gemini 4 поместили четырех ИИ-агентов в случайно сгенерированный мир выживания. Моделям не назначали конкретных ролей, готовых стратегий или специальных игровых инструментов.
Каждый агент управлял персонажем с помощью открытой библиотеки Mineflayer и координировал действия с другими через внутриигровой чат и общую память.
Во время игры алгоритмы самостоятельно распределили обязанности:
- один агент занимался изготовлением инструментов;
- второй собирал еду и ресурсы;
- третий входил в портал и готовил ключевые локации;
- четвертый строил укрытие и нанес решающий удар по дракону.
ШИ-агенты предупреждали друг друга об опасностях, делились координатами, подсказывали решения и даже забирали вещи из тел своих виртуальных напарников после их гибели.
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Статистика и стоимость прохождения
В общем , процесс автономного прохождения занял 27 часов и 14 минут , а большую часть времени алгоритмы потратили именно на битву с финальным боссом.
В течение игры четыре агента:
- написали и выполнили 2783 программы;
- обменялись 229 сообщениями в чате;
- погибли 605 раз.
За ходом эксперимента следил пятый независимый агент-наблюдатель. Он фиксировал отсутствие нарушений и формировал отчеты.
В общей сложности системы использовали 1,35 миллиарда входных токенов, а итоговая стоимость вычислений по стандартным тарифам Gemini составила около 1620 долларов (или 810 долларов по оптовой цене).
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Почему это важно для развития ИИ?
По словам ученых Google, это первое в мире полностью автономное прохождение Minecraft по общим ИИ-моделям без предварительно разведанного мира или созданных человеком алгоритмов под конкретные задачи.
Для успешного финиша искусственному интеллекту потребовалось удерживать единый последовательный план на протяжении тысяч взаимосвязанных шагов и более суток непрерывной работы.
Специалисты Google резюмируют: успех эксперимента показывает, что современные генеративные ИИ модели способны решать комплексные задачи в сложных средах без создания специализированного программного обеспечения.