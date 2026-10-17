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Замість дорогого Googlebook: 3 доступні ноутбуки для навчання, роботи та дозвілля

14:17 17.10.2026 Сб
3 хв
aimg Ольга Завада
Замість дорогого Googlebook: 3 доступні ноутбуки для навчання, роботи та дозвілля На вибір - Windows, macOS чи ChromeOS (фото: Getty Images)
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Googlebook позиціонується як потужніша альтернатива Chromebook із кращим апаратним забезпеченням й інтеграцією Gemini. Однак ціна від 899 доларів може бути зависокою для повсякденних завдань, навчання й роботи з документами.

Медіа РБК-Україна підібрало доступніші лептопи з хорошою автономністю, якісними екранами та оптимальними ШІ-функціями.

Asus Vivobook 14 Copilot+ - збалансована робоча "конячка"

Якісна альтернатива для студентів і офісних працівників. Пристрій працює під управлінням звичайної Windows, тому користувачам не доведеться звикати до особливостей ChromeOS чи macOS.

Хоча офіційна вартість деяких конфігурацій досягає 899 доларів, в Україні нові моделі серії можна знайти в діапазоні від 28 000 до 36 000 грн.

За ці гроші користувач отримує:

  • процесор Snapdragon X,
  • 16 гігабайт оперативної пам'яті,
  • SSD-накопичувач місткістю до 1 терабайта.

Модель належить до категорії Copilot+ PC, що забезпечує глибоку інтеграцію штучного інтелекту в операційну систему.

Хоча WUXGA IPS-дисплей дещо поступається OLED-матрицям, його можливостей цілком достатньо для роботи і перегляду контенту.

Samsung Galaxy Chromebook Plus - легкість і екосистема Google

Якщо ви надаєте перевагу простоті ChromeOS і хочете зберегти глибоку інтеграцію з сервісами Google та Gemini, варто звернути увагу на Galaxy Chromebook Plus від Samsung.

На світовому ринку модель коштує близько 775 доларів, а в українських рітейлерів її ціна становить від 20 000 до 32 000 грн залежно від обсягу пам'яті.

Пристрій пропонує якісний 15,6-дюймовий AMOLED-дисплей.

Усередині встановлено процесор Intel Core 3 100U, 8 гігабайтів оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішнього сховища.

Попри стримані характеристики, операційна система ChromeOS працює швидко й плавно. Металевий корпус надає гаджету преміального вигляду, при цьому залишаючи його легким і мобільним.

Читайте більше: Залучить Claude і виконає задачу: Google показала нового ШІ-агента Gemini

MacBook Neo - доступ до преміальної екосистеми Apple

Лептоп від Apple орієнтований на тих, хто шукає легкий пристрій для базових завдань і хоче зайти в екосистему компанії.

Офіційна ціна становить близько 699 доларів, що дає змогу зекономити 200 доларів порівняно з базовим Googlebook. В Україні актуальні ціни на базову версію варіюються від 33 000 до 41 000 грн.

Характеристики базової версії:

  • 13-дюймовий дисплей Liquid Retina;
  • фірмовий чип Apple A18 Pro;
  • 8 гігабайтів об'єднаної пам'яті та SSD на 256 гігабайтів;
  • до 16 годин автономної роботи у режимі відтворення відео.

Цього оснащення цілком вистачає для роботи з офісними програмами, текстом чи перегляду медіа. Проте для важких програм чи ігор запасу продуктивності може виявитися замало.

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