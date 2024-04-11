У Запорізькій області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.

"У Запорізькій області чутно вибухи!", - написав він.

Масштабна ракетна атака на Україну

Нагадаємо, вночі 11 квітня було зафіксовано виліт 9-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ).

Близько 4:00 літаки запустили крилаті ракети в напрямку України. В країні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Згодом у Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів. В місті зафіксовані перебої зі світлом.

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