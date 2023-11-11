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У Чорному морі, на території Криму, і будь-де ще ЗСУ дістануть окупанта, - Зеленський

Субота 11 листопада 2023 21:01
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У Чорному морі, на території Криму, і будь-де ще ЗСУ дістануть окупанта, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Цей тиждень показав, що українські військові готові дістати російських загарбників де б вони не були.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість", - заявив він.

Атаки російських кораблів

Цього тижня українські військові провели декілька успішних операцій з знищення російських кораблів в Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. В результаті атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду і ввести у склад Чорноморського флоту в грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".

За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

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