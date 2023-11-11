В Черном море, на территории Крыма, и где угодно еще ВСУ достанут оккупанта, - Зеленский

Эта неделя показала, что украинские военные готовы достать российских захватчиков где бы они ни были.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Эта неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, и где угодно еще мы достанем оккупанта. И слава всем нашим ребятам, которые именно так возвращают Украине справедливость", - заявил он.

Атаки российских кораблей

На этой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".

По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

ГУР подтвердило, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

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