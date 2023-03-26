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В Чорному морі сьогодні шторм: Братчук попередив про небезпеку дрейфуючих мін

Фото: у Чорному морі 26 березня шторм, існує небезпека мін, що дрейфують (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 26 березня, спостерігається шторм у Чорному морі. Тому мешканців Одеси та регіону попереджають про можливу небезпеку дрейфуючих мін, які можуть вибухати вздовж узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"В морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя", - розповів він.

За його словами, також існує загроза детонації мін та викидання на берег.

Як повідомлялося, у четвер, 16 лютого, в Одеській області знищено морську міну, яку прибило до берега через шторм.

Нагадаємо, до цього Військово-морські сили Болгарії провели контрольований вибух для знищення морської міни, що дрейфує, поблизу чорноморського узбережжя країни.

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Одеса