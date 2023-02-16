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Шторм виніс міну на берег Одеської області, її знищили військові (відео)

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Одеська область, Четвер 16 лютого 2023 19:07
Шторм виніс міну на берег Одеської області, її знищили військові (відео) Фото: Шторм виніс міну на берег Одеської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, в Одеській області знищили морську міну, яку прибило до берега через шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Після потужного шторму, що вирував у морі кілька днів поспіль, до берегів Одеської області винесло міну, зірвану з кріплення", - йдеться у повідомленні.

Назаров зазначає, що особлива небезпека такої ситуації полягає в раптовій можливості детонації міни в будь-який момент. Це може відбутись під час перекидання міни хвилями і деформації контактних вибухачів.

"Спеціальною групою розмінування угруповання різнорідних сил ВМС ЗС України після обстеження міни було з’ясовано, що її подальше транспортування небезпечне і вона підлягає знищенню на місці", - додав спікер ОК "Південь".

Нагадаємо, що внаслідок шторму до узбережжя Одеської області винесло якірну міну. Її вже оперативно знищили.

Військово-морські сили Болгарії провели контрольований вибух для знищення морської міни, що дрейфує, поблизу чорноморського узбережжя країни.

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