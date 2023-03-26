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В Черном море сегодня шторм: Братчук предупредил об опасности дрейфующих мин

Фото: в Черном море 26 марта шторм, существует опасность дрейфующих мин (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 26 марта, наблюдается шторм в Черном море. Поэтому жителей Одессы и региона предупреждают о возможной опасности дрейфующих мин, которые могут взрываться вдоль побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья", – рассказал он.

По его словам, также существует угроза детонации мин и выбрасывания на берег.

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, в Одесской области уничтожена морская мина, которую прибило к берегу из-за шторма.

Напомним, до этого Военно-морские силы Болгарии провели контролируемый взрыв для уничтожения дрейфующей морской мины вблизи черноморского побережья страны.

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Одесса