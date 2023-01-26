ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Болгарія знищила дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря

Новость на русском →
Четвер 26 січня 2023 15:48
Болгарія знищила дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря Фото: Болгарія знищила дрейфуючу міну біля узбережжя Чорного моря (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-морські сили Болгарії провели контрольований вибух для знищення морської міни, що дрейфує, поблизу чорноморського узбережжя країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Reporter.

За даними Міністерства оборони країни, військово-морські сили отримали сигнал про плаваючий об'єкт за 200 метрів від узбережжя Чорного моря, неподалік Туленово у північно-східній Болгарії.

У відомстві повідомили, що міна була "якірною" типу ЯМ і була встановлена в районі бойових дій. Вона була знищена пізніше того ж дня спеціальною водолазною групою.

З початку війни у західних водах Чорного моря Туреччиною, Болгарією, Румунією та Україною було знищено близько 40 мін.

Нагадаємо, 4 січня на Одещині знищили чергову морську міну. Її виявили біля одного із пляжів.

Крім того, 3 січня на Одещині Сили оборони теж виявили та ліквідували чергову морську міну, яка дрейфувала до берега.

Додамо, що 10 грудня військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, що дрейфує біля берега Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України чорное море Болгария
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла