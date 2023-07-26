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У Чорному морі шторм: біля узбережжя здетонувало вже три міни

Ілюстративне фото: у Чорному морі шторм, здетонувало вже три міни (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чорному морі спостерігається штормова погода, що призвела до підвищення мінної небезпеки. Лише протягом вчорашнього вечора - сьогоднішнього ранку біля узбережжя здетонувало три міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що вчора ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївській області винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала.

Через вибух пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. При цьому люди не постраждали.

А вже сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одеської області стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

Військові підкреслюють, що мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. Окрім того, провокативна поведінка окупантів в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

Пляжний сезон в Україні

Після підриву Каховської ГЕС частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. У Чорне море потрапило багато сміття, речей та небезпечних речовин, а узбережжя моря перетворилися на сміттєзвалища.

Зокрема, в Одесі провели лабораторні дослідження води. Фахівці виявили збудники інфекційних хвороб. Жителям Одеської області рекомендували не купатися у морі, лимані та річках, а також не ловити там рибу. Такі ж рекомендації стосуються Миколаївської та Херсонської областей.

Після цього всі пляжі Одеси визнали непридатними для купання.

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чорное мореОдесаМиколаївська область