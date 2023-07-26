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В Черном море шторм: у побережья сдетонировало уже три мины

Иллюстративное фото: в Черном море шторм, сдетонировало уже три мины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черном море наблюдается штормовая погода, которая привела к повышению минной опасности. Только в течение вчерашнего вечера - сегодняшнего утра у побережья сдетонировало три мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вчера вечером на черноморское побережье в Николаевской области вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала.

Из-за взрыва повреждено несколько десятков окон в зданиях рекреационного объекта. При этом люди не пострадали.

А уже сегодня утром недалеко от одного из пляжей Одесской области произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин, тип которых не удалось установить.

Военные подчеркивают, что минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высокая, усугублена последствиями техногенного наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Тогда в море принесло много взрывоопасных предметов. Кроме того, провокационное поведение оккупантов в акватории Черного моря могут привести к дополнительному увеличению мин.

Пляжный сезон в Украине

После подрыва Каховской ГЭС часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. В Черное море попало много мусора, вещей и опасных веществ, а побережье моря превратилось в свалку.

В частности, в Одессе было проведено лабораторное исследование воды. Специалисты обнаружили возбудители инфекционных заболеваний. Жителям Одесской области рекомендовали не купаться в море, лимане и реках, а также не ловить рыбу. Такие же рекомендации касаются Николаевской и Херсонской областей.

После этого все пляжи Одессы признали непригодными для купания.

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чорное мореОдессаНиколаевская область