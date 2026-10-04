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У Чорному морі з початку війни знешкоджено понад 160 хв, - Міноборони Румунії

02:00 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Едуард Ткач
У Чорному морі з початку війни знешкоджено понад 160 хв, - Міноборони Румунії Фото: міні нейтралізували 6 країн (Getty Images)
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У Чорному морі з моменту повномасштабної війни Росії проти України знешкоджено вже 161 морську міну. Більшість із них нейтралізувала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Міністерства оборони Румунії.

"Військово-морські сили Румунії знищили дев'ять морських мін, що дрейфують, зі 161 нейтралізованої в Чорному морі в межах виняткових економічних зон країн", - йдеться в публікації.

Також у румунському Міноборони прозвітували, скільки мін знешкодили інші країни:

  • Україна – 133 міни;
  • Туреччина – 11 мін;
  • Болгарія – 6 мін;
  • Грузія – 1 міну;
  • Росія – 1 міну.

Перемир'я у Чорному морі

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg написало, що Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів між Україною та Росією про перемир'я у Чорному морі для захисту суден із зерном. Головна мета – захист світових поставок центру та стабілізація цін на продовольство.

Також президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно, що Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню у Чорному морі. Партнери прийняли цю ініціативу позитивно, але результат залежить від їхніх переговорів із Росією.

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